Сейчас оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. Однако украинские защитники мощно дают отпор врагу.

Обратите внимание Украинские защитники сбили вражеский Ми-8 в день массированной атаки

Россия продолжает бить по Украине

За минувшие сутки враг нанес 5 ракетных и 29 авиационных ударов. 26 авиаударов зафиксировано по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 10 дронов-камикадзе, но наши силы ПВО их сбили.

Также захватчики совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты.

Сколько атак врага отбили украинские военные

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Орликовка, Семеновка, Железный Мост, Буда-Воробьевская Черниговской области; Ходыно, Атинское, Запсилье, Большая Рыбица, Покровка, Обильное, Поповка на Сумщине, а также Глубокое, Мореховец, Зеленое, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Бочково, Нестерное, Ольховатка, Чугуновка и Зарубинка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Каменка, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Купянск, Орлянка, Куриловка, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Площанка, Невское и Диброва Луганской области, а также Червонопоповка, Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Ягодное, Бахмут, Константиновка, Клищиевка, Андреевка, Белая Гора, Железное, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Веселое, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву, Большую Новоселку и Времьевку Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеский огонь зафиксирован в районах населенных пунктов Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области и Никополь и Пригородное Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Качкаровки, Приднепровского, Антоновки и Херсона.

В Крыму готовятся к мобилизации

В военных комиссариатах на временно оккупированной территории Крыма уже сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

Какие потери несут оккупанты

29 декабря в районе населенного пункта Федоровка Каховского района Херсонской области ВСУ ликвидировали около 200 захватчиков.

Вблизи Пологов и Большой Белозерки Запорожской области потери врага составили 115 военнослужащих ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники разного типа, зенитный ракетный комплекс и склад боеприпасов.

Также наша авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Кроме этого, сбит вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.

ВСУ мощно уничтожают врага