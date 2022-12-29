Произошло это во время масштабной воздушной тревоги, объявленной из-за массированного ракетного удара по Украине. О сбитии ракеты сообщили в ОК "Север".

Читайте также В Киеве слышали звук взрыва: работа ПВО

Подразделения ПВО ОК "Север" ликвидировали российскую ракету над Сумщиной,

– говорится в сообщении.

Отметим, что этому предшествовало сообщение от главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Он около 8 часов написал, что на Сумы летят первые ракеты.

Добавим, что на 08:35 о возможной работе ПВО сообщили в Черниговской, Киевской, Одесской, Житомирской областях, а также в городе Киев.

Внимание! Ни в коем случае не снимайте на фото и видео работу ПВО. Если вы уже совершили соответствующую съемку, то не выкладывайте материалы в сети. Это может помочь врагу корректировать атаку.

Как отметил Виталий Ким, сегодня украинское ПВО может поставить новый рекорд по сбитию вражеских ракет. Наша же задача – не мешать. А также находиться в укрытиях. И делать это следует, пока не будет сигнала об отбое. Берегите себя и своих близких.