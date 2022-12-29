Сталося це під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної через масований ракетний удар по Україні. Про збиття ракети повідомили в ОК "Північ".
Читайте також У Києві чули звук вибуху: робота ППО
Підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумщиною,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що цьому передувало повідомлення від глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Він близько 08:00 написав, що на Суми летять перші ракети.
Додамо, що станом на 08:35 про можливу роботу ППО повідомили у Чернігівській, Київській, Одеській, Житомирській областях, а також у місті Київ.
Як зазначив Віталій Кім, сьогодні українська ППО може поставити новий рекорд зі збиття ворожих ракет. Наша ж задача – не заважати. А також перебувати в укриттях. І робити це слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Бережіть себе та своїх близьких.