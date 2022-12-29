Сталося це під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної через масований ракетний удар по Україні. Про збиття ракети повідомили в ОК "Північ".

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Підрозділи ППО ОК "Північ" ліквідували російську ракету над Сумщиною,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цьому передувало повідомлення від глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Він близько 08:00 написав, що на Суми летять перші ракети.

Додамо, що станом на 08:35 про можливу роботу ППО повідомили у Чернігівській, Київській, Одеській, Житомирській областях, а також у місті Київ.

Увага! Ні в якому разі не знімайте на фото та відео роботу ППО. Якщо вже і здійснили відповідну зйомку, то не викладайте матеріали у мережі. Це може допомогти ворогові корегувати атаку.

Як зазначив Віталій Кім, сьогодні українська ППО може поставити новий рекорд зі збиття ворожих ракет. Наша ж задача – не заважати. А також перебувати в укриттях. І робити це слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Бережіть себе та своїх близьких.