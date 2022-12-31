Наразі окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках. Однак українські захисники потужно дають відсіч ворогу.
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Росія продовжує бити по Україні
За минулу добу ворог завдав 5 ракетних та 29 авіаційних ударів. 26 авіаударів зафіксовано по цивільній інфраструктурі. Зокрема, окупанти застосували 10 дронів-камікадзе, але наші сили ППО їх збили.
Також загарбники здійснили 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і мирні населені пункти.
Скільки атак ворога відбили українські військові
За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Білогорівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.
Що відбувається на фронті
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Орликівка, Семенівка, Залізний Міст, Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Ходине, Атинське, Запсілля, Велика Рибиця, Покровка, Рясне, Попівка на Сумщині, а також Глибоке, Мороховець, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне, Вільхуватка, Чугунівка і Зарубинка Харківської області.
- На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Кам’янка, Новомлинськ, Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Курилівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.
- На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Ямполівка і Торське на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Ягідне, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Дружба, Залізне, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Веселе, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Времівку Донецької області.
- На Запорізькому напрямку ворожий вогонь зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Полтавка, Гуляйполе, Дорожнянка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське і Степногірськ на Запоріжжі та Нікополь і Приміське Дніпропетровської області.
- На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки, Наддніпрянського, Антонівки та Херсона.
У Криму готуються до мобілізації
У військових комісаріатах на тимчасово окупованій території Криму вже сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.
Яких втрат зазнають окупанти
29 грудня в районі населеного пункту Федорівка Каховського району Херсонської області ЗСУ ліквідували близько 200 загарбників.
Поблизу Пологів та Великої Білозерки Запорізької області втрати ворога склали 115 військовослужбовців пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки різного типу, зенітний ракетний комплекс та склад боєприпасів.
Також наша авіація завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Окрім цього, збито ворожий розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.
ЗСУ потужно нищать ворога
- У тимчасово окупованому Донецьку загинув ще один із керівників Слідчого комітету Росії. Мовиться про Євгена Рибакова, він обіймав посаду заступника керівника контрольно-слідчого відділу.
- Також в Україні ліквідували начальника російських шпигунів. Йдеться про керівника розвідки – заступника начальника штабу з розвідки 12 гвардійської окремої інженерної бригади Центрального військового округу Росії – Євгена Швалєва.
- До речі, 29 грудня над Сумщиною вдалося ліквідувати дві ворожі ракети.