Об этом СМИ сообщили в Сновском городском совете. Отпустили местного бизнесмена и экс-депутата облсовета Григория Божко.
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Неизвестно, что произошло с мэром Сновска
Как информируют источники, также вернулись и 2 охранника Божко и 2 мужчин из местной охраны правопорядка. Пока они не могут рассказать, где их держали и что от них хотели, ведь экс-плененные – в шоковом состоянии.
Что случилось с мэром Александром Медведевым и еще 2 похищенными – пока неизвестно. Отметим, что людей вывезли из Сновска 25 марта в направлении Городни. Заместителю мэра не удалось попасть в Городню, ему только сказали, что люди – живые, но их в городе нет.
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