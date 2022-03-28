Про це ЗМІ повідомили у Сновській міській раді. Відпустили місцевого бізнесмена та ексдепутата облради Григорія Божка.

До теми Окупанти покинули Сновськ на Чернігівщині, знищивши міст через річку Снов

Невідомо, що сталось з мером Сновська

Як інформують джерела, також повернулись і 2 охоронці Божка і 2 чоловіків з місцевої охорони правопорядку. Наразі вони не можуть розповісти, де їх тримали та що від них хотіли, адже експолонені – у шоковому стані.

Що сталось із мером Олександр Медведьовим та ще 2 викраденими – поки невідомо. Зазначимо, що людей вивезли зі Сновська 25 березня у напрямку Городні. Заступнику мера не вдалось потрапити до Городні, йому лише сказали, що люди – живі, але їх у місті немає.

Зверніть увагу! Раніше президент Зеленський повідомив, що деяких із раніше викрадених окупантами українських мерів знайшли мертвими.