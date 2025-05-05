Об этом свидетельствуют документы, датированные 1944 – 1945 годами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины. Там обнародовали соответствующие документы.

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Что об этом известно

В архивных фондах СВР хранится литерное дело под названием "Казачьи полки". Оно было заведено в июле 1944 года 4-м (разведывательно-диверсионным) управлением НКГБ УССР.

В постановлении отмечалось, что накоплено определенное количество официальных, агентурных и следственных материалов о деятельности казачьих частей, которые формировались гитлеровцами для борьбы против красной армии. Поэтому ставилась задача отслеживать процесс передвижения таких частей и внедрять в них чекистскую агентуру,

– говорится в сообщении.

Согласно архивным документам, много гитлеровских коллаборационистов было среди уральских, сибирских, астраханских и других казаков. В то же время во всех казачьих формированиях, которые служили гитлеровской Германии, больше всего было донских казаков.

Документы из архивов / Фото СВР

По данным СВР, таким образом коллаборантство среди них приобрело массовое явление. После завершения войны большинство из членов тех формирований, как отмечается, были переданы советской стороне, арестованы и признаны военными преступниками.

Некоторых из них по приговору суда расстреляли, остальных вместе с семьями отправили в тюрьмы или в ссылку. Согласно обнародованной информации, на долгие годы за ними закрепилось клеймо предателей, коллаборационистов, а также нацистских прислужников.

"В нынешней путинской России об этой странице их истории стремятся не говорить. В то же время настойчиво декламируют лозунг: "Мы гордимся нашей историей и никому не позволим ее переписывать", – отмечают в разведке.

