Офис находится в Херсоне. Там россияне взломали двери, сняли государственный флаг и вероятно вынесли технику и документы, которые там были. Подробная информация сейчас проверяется компетентными органами.
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В представительстве подчеркнули, что возможны провокации, а граждан призвали временно не посещать офис.
Напомним, что из-за вторжения России офис Представительства в Херсоне временно прекратил работу. Чтобы продолжать деятельность и помогать гражданам Украины из оккупированного Крыма сотрудники работают дистанционно на подконтрольной Украине территории.
Российским военным в Представительстве посоветовали прекратить противоправные действия и добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины.
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