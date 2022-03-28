Офісу знаходиться у Херсоні. Там росіяни зламали двері, зняли державний прапор та ймовірно винесли техніку та документи, які там були. Детальна інформація зараз перевіряється компетентними органами.

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У Представництві наголосили, що можливі провокації, а громадян закликали тимчасово не відвідувати офіс.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії, офіс Представництва в Херсоні тимчасово припинив роботу. Аби продовжувати діяльність та допомагати громадянам України з окупованого Криму, співробітники працюють дистанційно на підконтрольній Україні території.

Російським військовим у Представництві порадили припинити протиправні дії та добровільно здатися Збройним Силам України.

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