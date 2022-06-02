Источники 24 канала в спецслужбе рассказали, что российские кафиры делают на временно оккупированной Херсонщине. Там они взялись за так называемую "национализацию".

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Что именно хотят "национализировать" захватчики

Так, российские кафиры придумали возобновить работу Генической районной электрической сети АО "Херсоноблэнерго".

Более того, соответствующие работы по этому так называемые специалисты уже приступили. В дальнейшем предприятие планируют "национализировать", то есть фактически украсть себе.

Следует заметить, что это не первый случай такой "национализации" от российских захватчиков. О похожей схеме сообщали в Мариуполе. Там расположен морской порт, которым они планируют управлять. Все время, когда за город шли бои в порту стояли суда. Теперь же 34 корабля россияне решили "национализировать". Фактически это можно назвать воровством. Но у кафиров свои законы и они уже начали их переименовывать и менять флаги.

Беспредел и мародерство россиян на Херсонщине

Кроме того, что в Херсонской области враг пытает людей и отбирает имущество, его наглость переросла все границы. К примеру, были сообщения о том, что с Юга россияне грузовиками массово вывозят украинское зерно в сторону Крыма. Теперь же появилась информация, что они обворовывают торговый центр "Эпицентр" . Грабят все, что могут и тоже везут в оккупированный Крым. Как отметил Виталий Ким, это может быть хорошая тенденция, потому что они понимают, что долго здесь не продержатся.

Но алчность и жалость положения русских кафиров становится ощутимой с каждым днем все больше и больше. Они испытывают недостаток логистического обеспечения, поэтому нанимаются местные жители собирать клубнику. Свою работу оценивают в 50 гривен в час. Таким образом, пробуют выжить и кормить себя сами. В Мелитополе же решили "национализировать" черешню. У хозяев ее хотят отобрать и продать.

Вмешиваются захватчики и в образовательный процесс в Херсонской области, или хотя бы пытаются. Российские кафиры пробуют там организовать учебу. Они принуждали к сотрудничеству педагогов. Ни один учитель в селе Озеряны, Сокологорное и Новогригоровка Генического района не захотел работать на условиях кафиров. Это несмотря на то, что россияне всячески убеждали педагогов.

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