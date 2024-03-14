Исследование выполнили по заказу Института научной информации по общественным наукам российской академии наук. Его целью было изучить социально-экономическую и политическую ситуации в России.

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Российской власти доверяет все меньше людей

Ориентировочно половина опрошенных продолжает доверять центральной российской власти. Однако, по сравнению с 2023 годом, показатель снизился на 8%.

Положительная оценка работы президента России снизилась на 7, 1%, а негативные отзывы выросли на 3%. Кроме того, исследование установило, что:

51,8% опрошенных довольны общим положением дел, что на 7,7% меньше, чем в 2023 году;

во всей России вырос уровень неудовлетворенности, по сравнению с январем-февралем 2023 года. Больше всего недовольных в Брянской (+14%) и Белгородской (+18%) областях и в оккупированном Крыму.



В России все меньше довольны Путиным / Инфографика KibOrg

Только 46,2% опрошенных сказали, что доверяют Путину, не доверяют – 43,6%.

Кроме того, 10,2% респондентов – затруднились ответить на вопрос, положительно оценивают роботу диктатора только 42,8% опрошенных, а отрицательно – 49,9%, еще 7,3% – затруднились ответить на вопрос.

По этим показателям зафиксированы стабильно негативные изменения с момента начала "СВО" (войны в Украине – 24 Канал): уровень недоверия к президенту вырос на 3,2% по сравнению с январем 2023 года. Также на 10,3% увеличилась доля обобщенных негативных оценок работы президента Владимира Путина (при уменьшении доли положительных оценок на 9,5%),

– выяснило исследование.



Недоверие к Путину растет / Инфографика KibOrg

Кстати, больше всего доверяют Путину в Москве и Санкт-Петербурге, меньше всего – в малых городах и на так называемых "новых территориях".

Кроме того, чем старше или богаче опрошенные, тем больше они доверяют российскому диктатору. Не доверяют Путину больше всего людей молодого и среднего возраста.

Все меньше россиян поддерживают войну

Войну, как говорят в России – "СВО", поддерживает все меньше россиян:

63,9% – выступают за проведение мирных переговоров. Это аж на 15,4% больше, чем в 2023 году;

22,3% – поддерживают активные боевые действия на территории Украины, что на 13,8% меньше, чем в 2023 году;

13,8% – затруднились с ответом на вопрос. Это на 3,3% больше, чем в 2023 году.



Все меньше россиян поддерживает войну в Украине / Инфографика KibOrg

За мирные переговоры выступают:

больше всего – жители оккупированных Крыма, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей;

в России – жители Белгородской, Брянской и Ростовской областей.

За активные боевые действия выступают в большинстве жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.

За продолжение войны с Украиной чаще всего высказываются лица в возрасте от 61 года и старше (51%), а также работники бюджетной сферы (46%) независимо от пола и уровня достатка,

– выяснило исследование.

За мирные переговоры – мужчины в возрасте 18 – 45 лет (63,9%), опрошенные с высшим и средним образованием (45,3%).

Против мобилизации выступило 69,9% опрошенных, против 58% в 2023 году. Причем за мобилизацию выступили:

49,4% – женщины;

38,1% – мужчины пожилого и пенсионного возраста.

"Категорически против выступают мужчины мобилизационного возраста от 18 до 59 лет (88,6% среди опрошенных)", – говорится в исследовании.

Кстати, на войну в Украину готовы отправиться только 7,1% мужчин призывного возраста, 9,1% говорят, что пойдут, если призовут, 13,8% – затрудняются ответить.

Россияне не хотят воевать, однако женщины и пожилые мужчины поддерживают войну / Инфографика KibOrg