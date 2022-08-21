российские оккупанты все еще надеются запугать цивилизованный мир ядерной опасностью. Поскольку на нытье агрессора никто не обращает внимания, враг решил подогреть градус напряжения и поднять ставки.

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Оккупанты продолжили "выходные" для украинского персонала

Как сообщают украинские разведчики, так называемое оккупационное "руководство" Запорожской атомной электростанции объявило о продолжении "короткосрочных выходных" для украинского персонала. Это "распоряжение" касается и оперативных дежурных, чего раньше не было.

На станции остался контингент "росатома", российские оккупанты, их боевая техника, оружие и боеприпасы. Продолжительность "выходных" для украинского персонала оккупанты не уточнили.

Есть вероятность, что россияне хотят отключить станцию от украинских электросетей, это называется "выведение в ноль". В результате АЭС будет питаться от дизельных подстанций, что увеличивает вероятность критических ситуаций. Похоже, что именно это является конечной целью оккупантов.

Ранее сообщалось, что из-за ядерных угроз россии МАГАТЭ планирует специальную миссию на ЗАЭС. Также США предупреждали россию о немедленных последствиях в случае ядерной катастрофы.

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