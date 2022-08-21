російські окупанти все ще сподіваються залякати цивілізований світ ядерною небезпекою. Оскільки на скиглення агресора ніхто не зважає, ворог вирішив підігріти градус напруги та підняти ставки.

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Окупанти продовжили "вихідні" для українського персоналу

Як повідомляють українські розвідники, так зване окупаційне "керівництво" Запорізької атомної електростанції оголосило про продовження "короткотривалих вихідних" для українського персоналу. Це "розпорядження" стосується й оперативних чергових, чого раніше не було.

На станції залишився контингент "росатому", російські окупанти, їхня бойова техніка, зброя та боєприпаси. Тривалість "вихідних" для українського персоналу окупанти не уточнили.

Існує ймовірність, що росіяни хочуть відключити станцію від українських електромереж, це називається "виведення в нуль". Внаслідок цього АЕС буде живитися від дизельних підстанцій, що збільшує ймовірність критичних ситуацій. Схоже на те, що саме це є кінцевою метою окупантів.

Раніше повідомлялося, що через ядерні погрози росії МАГАТЕ планує спеціальну місію на ЗАЕС. Також США попереджали росію про негайні наслідки у разі ядерної катастрофи.

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