Это дает некоторые возможности военным Вооруженных Сил Украины. О них в эфире 24 Канала отметил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.
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По словам Романенко, украинские защитники на данном отрезке действуют последовательно: сначала отрезали железнодорожное сообщение, которое было для россиян одной из логистических ветвей. Сейчас идут бои южнее Андреевки.
"С учетом продвижения на этом фланге, это позволяет нам постепенно продвигаться и таким образом выполнять задачи по уничтожению живой силы, техники врага, освобождать наши территории и существенно нарушать логистическое обеспечение", – отметил он.
Обзор карты боевых действий: смотреть видео
В дальнейшем противнику придется искать другие объездные дороги для осуществления логистического обеспечения. При этом у россиян снижается боевой потенциал.
Ситуация на Бахмутском направлении: основное
- По состоянию на 20 октября украинским защитникам удалось продвинуться от 100 до 300 метров к югу от Бахмута на разных участках фронта. Позиции врага ухудшаются, оккупанты находятся в глухой обороне.
- 21 октября сообщалось, что пограничникам удалось разбить штурмовиков на Бахмутском фланге. Оккупанты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения, но их встретили минометным огнем.
- Также по состоянию на эти сутки украинские защитники отразили все вражеские атаки в районах Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении. Безуспешными были действия россиян в районе Клещиевки.