Это дает некоторые возможности военным Вооруженных Сил Украины. О них в эфире 24 Канала отметил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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По словам Романенко, украинские защитники на данном отрезке действуют последовательно: сначала отрезали железнодорожное сообщение, которое было для россиян одной из логистических ветвей. Сейчас идут бои южнее Андреевки.

"С учетом продвижения на этом фланге, это позволяет нам постепенно продвигаться и таким образом выполнять задачи по уничтожению живой силы, техники врага, освобождать наши территории и существенно нарушать логистическое обеспечение", – отметил он.

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В дальнейшем противнику придется искать другие объездные дороги для осуществления логистического обеспечения. При этом у россиян снижается боевой потенциал.

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