Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на ОК "Юг". Там добавили, что враг выпустил ракеты по Одесской области из самолета Су-30.

Важно Оккупанты выпустили по Одесской области ракету с истребителя: ее сбила ПВО

Напомним, что ранее этот танкер был обстрелян российскими военными кораблями в Черном море еще в начале российского вторжения в Украину в 2022 году.

Пока, вероятно, происходит горение остатков груза. На момент первого попадания в судно на нем находилось более 500 тонн дизтоплива,

– говорится в сообщении.

Из-за блокады оккупантами судоходства танкер уже 4 месяца дрейфует в море без экипажа как экологическая бомба замедленного действия. Добавим, что вторая ракета самоликвидировалась над морем.

Оккупанты ночью пытались атаковать Одесскую область

В ночь на 6 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. И уже примерно в 3 ночи появилась информация о взрывах в Одессе. На побережье города могла работать ПВО. Следует добавить, что страна-агрессор не прекращает атаковать Одесскую область и другие регионы после серии терактов. Один из таких 1 июля оккупанты совершили именно в Одесской области.

В ночь на 1 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Они выпустили по селу Сергеевка сразу 3 старые советские ракеты X-22. Враг бил со стратегических бомбардировщиков Ту-22 со стороны Черного моря.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что по состоянию на 5 июля из-за атаки России погиб 21 человек. В результате кровавого удара оккупантов были ранены 39 человек. Братчук сообщил, что 29 человек, среди которых – четверо детей, до сих пор остаются в больницах.

После обстрела в ОК "Юг" сообщали, что сигнал тревоги прозвучал почти одновременно с попаданиям ракет в Сергеевке. Из-за этого у людей практически не было времени, чтобы пройти в укрытие. Впоследствии первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что ни один из жителей разрушенной многоэтажки не пошел в укрытие.

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