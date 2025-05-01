Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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С 19:30 30 апреля враг атаковал 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Также 170 ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Оккупанты запускали дроны с разных направлений, – Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск, Чауда.

Воздушное нападение агрессора отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание 74 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 68 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий),

– заявили Воздушные силы.

Также сообщили, что в результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Сумская, Донецкая и Киевская области.

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