Российские воины в очередной раз продемонстрировали свое истинное нутро.

Важно Арестович объяснил, почему российские оккупанты в Украине совершают зверства

Мародят, берут в заложники и ограничивают в правах

В частности, на временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты просто грабят мирное население, чтобы вывезти драгоценности и другие предметы к себе домой. Об этом неоднократно слышали в перехваченных СБУ разговорах, это сейчас также подтверждает Генштаб ВСУ,

На временно занятых противником территориях он (враг – 24 канал) продолжает ограничение передвижения местного населения, российские захватчики берут граждан Украины в заложники и осуществляют вывоз награбленных у мирных граждан товаров, – говорится в сообщении от Генштаба.

К примеру, недавно в Генштабе была опубликована фотография одного из российских военных, которого уничтожили украинские военные. У него в карманах обнаружили украденные деньги и ювелирные украшения.

Еще один российский оккупант хвастается награбленным перед родными – смотрите видео: