Російські вояки в черговий раз продемонстрували своє істинне нутро.
Важливо Арестович пояснив, чому російські окупанти в Україні вчиняють звірства
Мародерять, беруть в заручники та обмежують в правах
Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти просто грабують мирне населення, щоб вивезти коштовності та інші предмети до себе додому. Про це неодноразово чули в перехоплених СБУ розмова, це зараз також підтверджує Генштаб ЗСУ,
На тимчасово зайнятих противником територіях він (ворог, – 24 канал) продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів, – йдеться у дописі від Генштабу.
До прикладу, нещодавно в Генштабі опублікували фотографію одного з російських військових, якого знищили українські військові. У нього в кишенях знайшли вкрадені гроші та ювелірні прикраси.
До теми – Ще один російський окупант вихваляється награбованим перед рідними – дивіться відео: