Він зазначив, що авторитарний режим країни в першу чергу дегуманізує своє населення. І робить це з однієї простої причини – чим менш гуманне суспільство, тим легше ним керувати.

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Ще одна ознака авторитарного режиму, за словами Арестовича, розірвання зворотного зв’язку з реальністю.

З нами воюють люди, у яких нема зв’язку з реальністю. Вони бачать її лише тоді, коли зазнали поразки, потрапили в полон чи коли їх розгромили. Але поки їх більше і вони сильніші, то в них в голові власна картинка заміняє справжню картину світу,

– сказав Арестович.

Тож саме через те, що окупанти живуть у своєму світі та зі своєю картинкою в голові, для них усі ці звірства є справедливою розправою щодо фашистів.

Росія спочатку дегуманізує своїх, а потім дегуманізує інших, називаючи, до прикладу, українців нацистами.

Арестович розповів про черговий фейк Росії – як генерал-майор РФ Ігор Конашенков сказав, що "єврей Зеленський ховав нацистів в синагогах України".

"Навіть за такою інформацією ми можемо тільки уявляти, яка скривлена в росіян картина світу. Але вони справді так думають", – додав він.

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