Об этом 24 Каналу рассказал ирландский журналист Кейлан Робертсон, отметив, что россияне массово экспортируют свой хаос, алкоголизм и криминальные привычки за пределы собственного государства.

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Поведение россиян за рубежом

В этом году соцсети буквально заполнены видеозаписями с туристами из России. Они регулярно устраивают стычки в общественных местах.

В каждой стране, куда они едут в этом году, я видел вирусные видео, где россиян выгоняют из баров за драки, депортируют за кражи из отелей, постоянно отправляют обратно в Россию, а они еще и жалуются на это– подчеркнул журналист.

По словам Робертсона, российское общество культурно дисфункционально, поскольку сформировалось в рамках мафиозного государства, где преступность процветает везде за пределами центров Москвы и Петербурга. Из-за такого наглого поведения некоторые заведения, в частности в Грузии, уже вывешивают на дверях таблички "Без россиян", отказываясь терпеть хамство гостей.

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Особенно цинично россияне ведут себя в Европе по отношению к украинцам, открыто хвастаясь своими заработками на полномасштабном вторжении. Робертсон упомянул свидетельства о гражданах России, которые заявляют о работе на военных заводах и радуются войне, поскольку получают за это большие деньги.

Также журналист напомнил о показательном инциденте в США с водительницей Tesla во Флориде, на автомобиле которой был номерной знак, связанный с захватом Крыма. Только что женщину разоблачили и уволили с работы, она сразу же начала выставлять себя невинной жертвой.

Россияне начинают войну, которую не могут закончить, а потом притворяются жертвами. Они пытаются вторгнуться в Украину и травить соседей, руководствуясь мыслью "мы лучше всех, в какую бы страну ни приехали", однако при любой критике мгновенно начинают играть роль потерпевших– подытожил он.

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