Про це 24 Каналу розповів ірландський журналіст Кейлан Робертсон, зазначивши, що росіяни масово експортують свій хаос, алкоголізм та кримінальні звички за межі власної держави.

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Поведінка росіян за кордоном

Цього року соцмережі буквально заповнені відеозаписами з туристами із Росії. Вони регулярно влаштовують сутички в публічних місцях.

У кожній країні, куди вони їдуть цього року, я бачив вірусні відео, де росіян викидають із барів за бійки, депортують за крадіжки з готелів, постійно відправляють назад до Росії, а вони ще й скаржаться на це– підкреслив журналіст.

За словами Робертсона, російське суспільство культурно дисфункціональне, оскільки сформувалося всередині мафіозної держави, де злочинність процвітає скрізь поза центрами Москви та Петербурга. Через таку зухвалу поведінку певні заклади, зокрема в Грузії, вже вивішують на дверях таблички "Без росіян", відмовляючись терпіти хамство гостей.

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Особливо цинічно росіяни поводяться в Європі щодо українців, відкрито хизуючись своїми заробітками на повномасштабному вторгненні. Робертсон згадав свідчення про громадян Росії, які заявляють про роботу на військових заводах і тішаться війні, оскільки отримують за це великі кошти.

Також журналіст нагадав показовий інцидент у США з водійкою Tesla у Флориді, автомобіль якої мав номерний знак про крадіжку Криму. Щойно жінку викрили і звільнили з роботи, вона негайно почала виставляти себе невинною жертвою.

Росіяни розпочинають війну, яку не можуть закінчити, а потім удають жертв. Вони намагаються вторгнутися в Україну та цькувати сусідів через мислення "ми кращі за всіх, у яку б країну не приїхали", проте після будь-якої критики миттєво починають грати роль потерпілих– підсумував він.

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