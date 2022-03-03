Президент Украины отметил, что в некоторых городках путинская армия выключает электроэнергию, сообщает 24 канал. Происходит цинизм, однако украинцы борются как могут.

Обратите внимание Мы теряем некоторые городки, – Зеленский о захвате территории Украины

"Забирают (оккупанты – 24 канал) продукты из магазинов. Еще пол часа назад они забрали из магазина все продукты, воду, сигареты, потом они где-то на площади раздают людям: "Вот, мы вам привезли гумконвой", – сказал Зеленский.

Путинская армия действительно отправилась на войну против Украины практически без еды. Наши военные даже обнаружили ящики с сухпайками оккупантов – срок годности у них закончился 7 лет назад.

В то же время из-за голода россияне чаще стали заниматься мародерством.

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