Президент України зазначив, що в деяких містечках путінська армія вимикає електроенергію, інформує 24 канал. Відбувається цинізм, проте українці борються, як можуть.

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"Забирають (окупанти – 24 канал) харчі з магазинів. Ще пів години тому вони забрали з магазину всі харчі, воду, цигарки, потім вони десь на площі роздають людям: "Ось, ми вам привезли гумконвой", – сказав Зеленський.

Путінська армія і справді вирушила на війну проти України практично без їжі. Наші військові навіть виявили ящики з сухпайками окупантів – термін придатності в них закінчився 7 років тому.

Водночас через голод росіяни частіше почали займатися мародерством.

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