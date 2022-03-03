Про це президент повідомив у своєму великому інтерв'ю на 8 день масштабної російсько-української війни, інформує 24 канал. За його словами, на будь-яких територіях є складно, коли туди заходить російський окупант.

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Окупантам допомагають диверсанти, які були готові

Зеленський не став приховувати факт нової окупації. Він зауважив, що певні місця відбиваються, а деякі – ні.

Десь відбиваються ці місця, десь ні. Там, де їх удесятеро разів більше ми втрачаємо такі моменти. Ми втрачаємо деякі містечка. Це правда,

– наголосив президент.

Також Зеленський сказав, що нова окупація спричинена тим, що працюють не просто російські загарбники, а й ситуацію всередині розхитують диверсійно-розвідувальні групи.

"За рік до цього ці люди вже орендували квартири, щоб коли почали цю операцію (повномасштабне вторгнення Росії – 24 канал), то вони вже всередині розпочинали окупаційні дії", – розповів президент.

Велике інтерв'ю Зеленського на 8 день війни: дивіться відео



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