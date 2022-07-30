российские оккупанты надеются надолго задержаться в Херсоне и захватывают гражданские объекты. В этот раз их целью стала верфь Новинского.

Читайте также В Британии депутат призывает выдворить посольство россии после твита о теракте в Еленовке

россияне захватили верфь Новинского в Херсоне

"СМАРТ-МЕРИТАЙМ ГРУПП" 29 июля сообщила о том, что не имеет контроля над Херсонской верфью. Объекты захватили российские оккупанты, администрацию и работников на территорию они не пускают.

Гендиректор компании уже сообщил о захвате объекта СБУ и правоохранительных органах. На территории верфи нет ни одного сотрудника компании. В акватории есть турецкое судно с экипажем, его судьба пока неизвестна.

С 24 февраля Херсонская верфь продолжала работу, впервые со времени полномасштабного вторжения она не работает. Работникам объекта продолжали платить финансовую помощь, чтобы сохранить его кадровый потенциал.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты перекидывают на Юг свои подразделения из Донбасса и собираются сосредоточить свои усилия на содержании оккупированных территорий до проведения так называемого референдума.

Смотрите также – оккупанты давят на гауляйтеров, чтобы те активнее готовились к референдуму: видео