россияне, чтобы оправдать очередное военное преступление своей оккупационной армии, традиционно обнародовали пропагандистское видео. На нем можно увидеть якобы мариупольцев, рассказывающих, что их обстреливали не захватчики, а бойцы полка Прокопенко.

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Британский политик призвал выдворить посольство россии

российское посольство в Британии после теракта в Еленовке, который оккупанты совершили 29 июля, опубликовали циничный и жестокий твит. В нем говорится, что защитники Мариуполя заслуживают смертной казни. Однако не через расстрела, а через повешение. Ведь они не являются настоящими солдатами.

К твиту прикрепили очередной пропагандистский ролик. Один из тех, которые россияне снимают сотнями, чтобы оправдать свои жуткие теракты.

Твиттер отметил это сообщение, как нарушающее правила соцсети относительно языка ненависти. Однако его решили не удалять "в интересах общественности".

Очередная ложь россии не осталась незамеченной. На твит посольства страны-террориста достаточно жестко отреагировал депутат Лейбористской партии Британии Крис Брайант.

Это должно быть незаконно. Это призыв к военным преступлениям,

– написал Брайант.

Он обратился в министру иностранных дел Элизабет Трасс и подчеркнул, что Великобритании пора отправить все российское посольство обратно в Москву.

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