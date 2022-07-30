росіяни, аби виправдати черговий воєнний злочин своєї окупаційної армії, традиційно оприлюднили пропагандистське відео. На ньому можна побачити буцімто маріупольців, які розповідають, що їх обстрілювали не загарбники, а бійці полку Прокопенка.

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Британський політик закликав видворити посольство росії

російське посольство в Британії після теракту в Оленівці, який окупанти здійснили 29 липня, опублікували цинічний та жорстокий твіт. У ньому мовиться, що захисники Маріуполя заслуговують страти. Проте не через розстріл, а через повішення. Адже вони буцімто не є справжніми солдатами.

До твіту прикріпили черговий пропагандистський ролик. Один з тих, які росіяни знімають сотнями, щоб виправдати свої моторошні теракти.

Твітер відзначив цей допис, як такий, що порушує правила соцмережі щодо мови ненависті. Проте його вирішили не видаляти "в інтересах громадськості".

Чергова брехня росії не залишилася непоміченою. На твіт посольства країни-терористки доволі жорстко відреагував депутат Лейбористської партії Британії Кріс Брайант.

Це повинно бути незаконно. Це заклик до воєнних злочинів,

– написав Брайант.

Він звернувся до міністерки закордонних справ Елізабет Трасс та наголосив, що для Великої Британії настав час відправити все російське посольство назад до Москви.

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