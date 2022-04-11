Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на официальной странице в телеграме. Отмечается, что, по предварительным данным, пленных вывезли в направлении временно оккупированного Донецка.

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Экипаж SMARTA в плену оккупантов

Людмила Денисова рассказала, что членов экипажа судна россияне захватили на территории Мариупольского морского торгового порта. Кроме экипажа, оккупанты взяли в плен жену капитана корабля, которая в то время находилась на борту.

18 человек экипажа, захваченного оккупантами – граждане Украины. Еще один пленник – гражданин Египта. Связи с ними нет. Перед тем, как захватить людей, оккупанты обстреляли судно.

Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта,

– добавила Денисова.

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что такими действиями Россия нарушила право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированную статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Кроме того, оккупантами нарушено право людей на свободу передвижения, гарантированное той же Конвенцией.

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