Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на офіційній сторінці у телеграмі. Зазначається, що за попередніми даними полонених вивезли у напрямку тимчасово окупованого Донецька.

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Екіпаж SMARTA у полоні окупантів

Людмила Денісова розповіла, що членів екіпажу судна росіяни захопили на території Маріупольського морського торгівельного порту. Окрім екіпажу, окупанти взяли у полон дружину капітана корабля, яка на той час перебувала на борту.

18 осіб екіпажу, захопленого окупантами, – громадяни України. Ще один полонений – громадянин Єгипту. Зв'язку з ними немає. Перед тим, як захопити людей, окупанти обстріляли судно.

Суховантаж зайшов у порт Маріуполя 21 лютого і далі мав прямувати до Туреччини. Проте через активну російську військову агресію він не отримав дозвіл на вихід у море і залишився пришвартованим до 18-го причалу Маріупольського порту,

– додала Денісова.

Уповноважена з прав людини наголосила, що такими діями Росія порушила право на життя і свободу, особисту недоторканість, що гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Крім того, окупантами порушено право людей на свободу пересування, гарантоване тією ж Конвенцією.

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