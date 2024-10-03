На этом оккупанты не остановятся, ведь их цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный предположил, где в ближайшее время армия России усилит давление.

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Где враг будет наступать дальше

Военный эксперт объяснил, что для того, чтобы удерживать котел возле Угледара, россияне сосредоточили серьезную группировку – около 30 тысяч солдат.

Сейчас их, вероятнее всего, отведут на ротацию, после которой они появятся на другом участке фронта – с большой вероятностью это будет Покровск или Курахово.

Это направление для врага очень важное. Оккупанты мечтают захватить всю Донецкую область и отрезать поставки в Краматорск. Вероятное направление дальнейшего наступления россиян – Торецк и Курахово,

– предположил Нарожный.

Он отметил, что Угледар был важен потому, что город расположен на перекрестке двух автодорог. Кроме того, в 20 километрах от Угледара расположена железнодорожная дорога Волноваха – Мелитополь.

Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что сейчас украинские силы должны немедленно перехватить силы врага, в частности в районе Богоявленки и Курахово, чтобы избежать сложностей по обороне других населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Силы обороны даже с помощью самых дешевых ракет для "Градов" могли держать эту дорогу под огневым контролем и уничтожать все, что по ней передвигается.

Однако пока маловероятно, что россияне смогут массированно использовать эту железную дорогу. Даже если враг запустит железнодорожный состав с боеприпасами, то ВСУ могут уничтожить его дальнобойной высокоточной артиллерией, в частности HIMARS,

– сказал военный эксперт.

По его словам, автодороги улучшат логистику россиян, но не критично.