На цьому окупанти не зупиняться, адже їхня мета – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. В етері 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний припустив, де найближчим часом армія Росії посилить тиск.

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Де ворог наступатиме далі

Військовий експерт пояснив, що для того, аби утримувати котел біля Вугледара росіяни зосередили серйозне угруповання – близько 30 тисяч солдатів.

Зараз їх, найімовірніше, відведуть на ротацію, після якої вони з'являться на іншій ділянці фронту – з великою імовірністю це буде Покровськ або Курахове.

Цей напрямок для ворога дуже важливий. Окупанти мріють захопити всю Донецьку область й відрізати постачання до Краматорська. Ймовірний напрямок подальшого наступу росіян – Торецьк та Курахове,

– припустив Нарожний.

Він зауважив, що Вугледар був важливий тому, що місто розташоване на перехресті двох автодоріг. Крім того, за 20 кілометрів від Вугледара розташована залізнична дорога Волноваха – Мелітополь.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ Роман Світан наголосив, що зараз українські сили повинні негайно перехопити сили ворога, зокрема у районі Богоявленки та Курахового, щоб уникнути складнощів щодо оборони інших населених пунктів на Донеччині.

Раніше Сили оборони навіть за допомогою найдешевших ракет для "Градів" могли тримати цю дорогу під вогневим контролем й знищувати все, що по ній пересуватися.

Однак поки що малоймовірно, що росіяни зможуть масовано використовувати цю залізничну дорогу. Навіть якщо ворог запустить залізничний склад з боєприпасами, то ЗСУ можуть знищити його далекобійною високоточною артилерією, зокрема HIMARS,

– мовив військовий експерт.

За його словами, автодороги покращать логістику росіян, але не критично.