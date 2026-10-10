Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, буквально недавно гауляйтер оккупированных территорий Запорожской области Евгений Балицкий лично клялся диктатору Путину, что трассу от Мариуполя до Мелитополя удалось обезопасить от украинских дронов. При этом новые видео с подбитыми грузовиками продолжают появляться.

Как россияне обманывают местное население?

По словам корреспондента, в Мелитополе рассказывают, что коллаборационисты призывают местное население присоединяться к мобильным огневым группам. Людям обещают спокойную и безопасную службу, дополнительные деньги за каждый сбитый дрон. Но все заканчивается совершенно предсказуемо.

Мобильные огневые группы являются законной целью и мишенью для наших дронов. Уже неоднократно появлялись видео, как наши обстреливали эти грузовики из пулеметов,

– отметил корреспондент.

Какова ситуация на оккупированных территориях Запорожской области: смотрите видео 24 Канала

Обычно такое сотрудничество с оккупантами заканчивается трагически. Либо они гибнут от ударов дронов, либо их переводят непосредственно в российскую армию.

Среди жителей Мелитополя уже ходили слухи, что трое мужчин с улицы поддались на такую зарплату. Пошли в мобильные огневые группы. Двое уже погибли, а еще одного уже перебросили на фронт,

– рассказал корреспондент.

Добавим, что в ночь на 10 октября Россия запустила 5 КАБов по жилым домам в Запорожье. На данный момент известно о 12 погибших, среди которых – трое детей. Еще 14 человек получили ранения. Под завалами еще могут находиться люди.