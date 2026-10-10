Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, буквально нещодавно гауляйтер окупованих територій Запорізької області Євген Балицький особисто клявся диктатору Путіну, що на трасі від Маріуполя до Мелітополя вдалося убезпечити від українських дронів. При цьому нові відео уражених вантажівок все з'являються і з'являються.

Як росіяни обманюють місцеве населення?

За словами кореспондента, в Мелітополі розповідають, що колаборанти закликають місцеве населення приєднуватися до мобільних вогневих груп. Людям обіцяють спокійну та безпечну службу, додаткові гроші за кожен збитий дрон. Але все закінчується цілком очевидно.

Мобільні вогневі групи є законною ціллю та мішенню для наших дронів. Вже неодноразово були відео, як наші били по цих вантажівках з кулеметами,

– зазначив кореспондент.

Яка ситуація на окупованих територіях Запорізької області: дивіться відео 24 Каналу

Зазвичай така співпраця з окупантами завершується трагічно. Або ж вони гинуть від ударів дронів, або їх переводять безпосередньо до російської армії.

Вже писали серед мелітопольців, що троє дядьків з вулиці спокусилися на таку зарплату. Пішли в мобільні вогневі групи. Двоє вже загинули, а ще одного вже перекинули на фронт,

– розповів кореспондент.

Додамо, в ніч на 10 жовтня Росія запустила 5 КАБів по житлових будинках в Запоріжжі. Наразі відомо про 12 загиблих, серед яких – троє дітей. Ще 14 людей зазнали поранень. Під завалами ще можуть перебувати люди.