Соответствующими сведениями поделились в британском Королевском институте исследований обороны и безопасности (RUSI). Его сотрудники объяснили, почему россияне пошли на такие методы обороны.

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Что влияет на действия врага

Данные института свидетельствуют о том, что оккупанты не просто так тестируют новые способы защититься от продвижения ВСУ. На их действия влияет сокращение количества артиллерийских орудий, также боеприпасов.

Обратим внимание! Согласно статистике Генштаба ВСУ, только за первые несколько дней сентября удалось в металлолом превратить 119 артиллерийских систем.

Теперь российские захватчики, когда вынуждены покидать свои позиции, подрывают их самодельной взрывчаткой.

Россияне оценивают это как более оперативный и надежный метод, чем применение артиллерийского огня, и как угрозу самым смелым и боеспособным штурмовым подразделениям в украинских формированиях, сдерживая атаки на огневые позиции.

– говорят в RUSI.

Обратим внимание, что интенсивные бои продолжаются. Даже когда кажется, что они утихли, так точно не есть.

Ситуация на направлениях изменчива, – Маляр

Замминистра обороны отметила, что ситуация на направлениях может быть изменчивой. Она добавила, что в течение определенного времени эпицентром боевых действий может быть одно направление, где наши защитники уничтожают оккупантов.

Там противнику приходится заниматься перегруппировкой, а также подтягивать собственные резервы. В такие моменты количество обстрелов может упасть.

И может показаться иллюзорно, что вроде бы там стало спокойнее. Но на самом деле это не так. Если говорить о Купянском направлении, то еще 2 недели назад там просто было горячо, эпицентр, и враги все силы прилагали, чтобы там двигаться. И они хотели прорвать оборону, дойти до Купянска. Им не удалось,

– подчеркнула Анна Маляр.

Спикер подчеркнула, что нашим военным удалось остановить врага. Под "остановкой" она имела в виду уничтожение как личного состава, так и оружия и техники.

Несмотря на это, интенсивность обстрелов со стороны россиян не утихает. Еженедельно насчитывается около 8 тысяч обстрелов по всей восточной линии фронта. Оккупанты используют в среднем 400 тысяч снарядов.