Об этом сообщают источники 24 канала в спецслужбах. Это "новшество" касается абсолютно всех гауляйтеров.

Заметьте Борьба за "хлебные" места: на оккупированных территориях будущие гауляйтеры сливают друг друга

Коллаборантов будут контролировать российские спецслужбы

Оккупанты запретили гауляйтерам абсолютно всех структур пользоваться популярными мессенджерами Viber, WhatsApp и Signal. Теперь все предатели должны пользоваться исключительно мессенджером Telegram.

Причины такого "новшества" неизвестны, однако очевидно, что оккупанты пытаются контролировать всех гауляйтеров, боясь, вероятно, что предатели могут предать еще раз.

Решение об использовании только одним мессенджером – принудительное, поэтому его будут контролировать российские агенты ФСБ. За каждым учреждением на оккупированных территориях закреплен агент российских спецслужб.

За кресла гауляйтеров ведутся "бои"

Накануне источники 24 канала в разведке сообщали, что среди коллаборантов на временно оккупированных территориях идет борьба за гауляйтерские кресла. Предатели, стремящиеся получить "власть" и сотрудничать с оккупантами, готовы даже "сливать" своих конкурентов.

Ярким примером являются баталии в Лимане, где оккупанты отстранили гауляйтера Александра Токарчика, которого заподозрили в хищении российской гуманитарной помощи. На его место привезли нового гауляйтера из Енакиево – Александра Петрикина.

Интересно – в Офисе президента высмеяли новые угрозы путина: смотрите видео