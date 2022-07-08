Про це повідомляють джерела 24 каналу в спецслужбах. Це "нововведення" стосується абсолютно всіх гауляйтерів.

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Колаборантів контролюватимуть російські спецслужби

Окупанти заборонили гауляйтерам абсолютно всіх структур користуватися популярними месенджерами Viber, WhatsApp та Signal. Тепер усі зрадники повинні користуватися виключно месенджером Telegram.

Причини такого "нововведення" невідомі, однак очевидно, що окупанти намагаються контролювати усіх гауляйтерів, боячись, ймовірно, що зрадники можуть зрадити ще раз.

Рішення про користування тільки одним месенджером – примусове, тому його контролюватимуть російські агенти фсб. За кожною установою на окупованих територіях закріплений агент російських спецслужб.

За крісла гауляйтерів точаться "бої"

Напередодні джерела 24 каналу в розвідці повідомляли, що серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях точиться боротьба за крісла гауляйтерів. Зрадники, які прагнуть отримати "владу" та співпрацювати з окупантами, готові навіть "зливати" своїх конкурентів.

Яскравим прикладом є баталії в Лимані, де окупанти відсторонили гауляйтера Олександра Токарчика. якого запідозрили у розкраданні російської гуманітарної допомоги. На його місце привезли нового гауляйтера з Єнакієве – Олександра Петрикина.

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