24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских целей.

Что известно об атаке?

Прежде всего следует подчеркнуть важность соблюдения правил личной безопасности. Отслеживайте угрозу для вашего региона и находитесь в укрытиях в случае объявления опасности. Берегите себя!

Где сейчас объявлена тревога: смотрите на онлайн-карте

19:39, 21 октября

Реактивные БПЛА на западе Днепропетровской области, направляющиеся в Кировоградскую область.

19:38, 21 октября

Ударные БПЛА на севере Сумской области, курс на запад.

19:37, 21 октября

Реактивный БПЛА к югу от Чемеривцев (Хмельницкая область) направляется в сторону Тернопольской области.

19:35, 21 октября

Реактивный БПЛА к югу от Вороновицы, направляется в сторону Винницы.

19:35, 21 октября

Реактивный БПЛА в Житомирской области, в районе Марьяновки, направляется в сторону Ровенской области.

19:33, 21 октября

Реактивные БПЛА на севере Киевской и Житомирской областей, курс на запад.

19:15, 21 октября

19:13, 21 октября

Реактивный БПЛА на западе Ровенской области, курс на Волынь.

Реактивный БПЛА на севере Ивано-Франковской области, курс на Львовскую область.

19:04, 21 октября

Реактивный БПЛА на западе Ровенской области, направляется в сторону Волыни.

19:02, 21 октября

Реактивный БПЛА направляется на Кропивницкий с юга.

19:01, 21 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с востока.