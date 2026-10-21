24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских целей.

Что известно об атаке?

Прежде всего следует подчеркнуть важность соблюдения правил личной безопасности. Отслеживайте угрозу для вашего региона и находитесь в укрытиях в случае объявления опасности. Берегите себя!

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