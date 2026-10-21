24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении вражеских целей.
Что известно об атаке?
Прежде всего следует подчеркнуть важность соблюдения правил личной безопасности. Отслеживайте угрозу для вашего региона и находитесь в укрытиях в случае объявления опасности. Берегите себя!
Где сейчас объявлена тревога: смотрите на онлайн-карте
Реактивные БПЛА на западе Днепропетровской области, направляющиеся в Кировоградскую область. Ударные БПЛА на севере Сумской области, курс на запад. Реактивный БПЛА к югу от Чемеривцев (Хмельницкая область) направляется в сторону Тернопольской области. Реактивный БПЛА к югу от Вороновицы, направляется в сторону Винницы. Реактивный БПЛА в Житомирской области, в районе Марьяновки, направляется в сторону Ровенской области. Реактивные БПЛА на севере Киевской и Житомирской областей, курс на запад. Реактивный БПЛА на западе Ровенской области, курс на Волынь. Реактивный БПЛА на севере Ивано-Франковской области, курс на Львовскую область. Реактивный БПЛА на западе Ровенской области, направляется в сторону Волыни. Реактивный БПЛА направляется на Кропивницкий с юга. Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с востока.
Реактивные БПЛА на западе Днепропетровской области, направляющиеся в Кировоградскую область.
Ударные БПЛА на севере Сумской области, курс на запад.
Реактивный БПЛА к югу от Чемеривцев (Хмельницкая область) направляется в сторону Тернопольской области.
Реактивный БПЛА к югу от Вороновицы, направляется в сторону Винницы.
Реактивный БПЛА в Житомирской области, в районе Марьяновки, направляется в сторону Ровенской области.
Реактивные БПЛА на севере Киевской и Житомирской областей, курс на запад.
Реактивный БПЛА на западе Ровенской области, курс на Волынь.
Реактивный БПЛА на севере Ивано-Франковской области, курс на Львовскую область.
Реактивный БПЛА на западе Ровенской области, направляется в сторону Волыни.
Реактивный БПЛА направляется на Кропивницкий с юга.
Реактивный БПЛА, направляющийся в Ровно с востока.