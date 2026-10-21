24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про рух ворожих цілей.

Що відомо про атаку?

Насамперед слід наголосити на важливості дотримання правил власної безпеки. Відстежуйте загрозу для вашого регіону й перебувайте в укриттях у разі оголошення небезпеки. Бережіть себе!

Де зараз тривога: дивіться на онлайн-карті

19:39, 21 жовтня

Реактивні БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.

19:38, 21 жовтня

Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

19:37, 21 жовтня

Реактивний БплА південніше Чемерівців (Хмельниччина) курсом на Тернопільщину.

19:35, 21 жовтня

Реактивний БплА південніше Вороновиці курсом на Вінницю.

19:35, 21 жовтня

Реактивний БпЛА на Житомирщині в р-ні Мар'янівки курсом на Рівненщину.

19:33, 21 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини, курс на захід.

19:15, 21 жовтня

Реактивний БпЛА на Клембівку на півдні Вінниччини, курс на захід.

19:13, 21 жовтня

Реактивний БпЛА на заході Рівненщини, курс на Волинь.

Реактивний БпЛА на півночі Івано-Франківщини, курс на Львівщину.

19:04, 21 жовтня

Реактивний БпЛА на заході Рівненщини, курс на Волинь.

19:02, 21 жовтня

Реактивний БпЛА на Кропивницький з півдня.

19:01, 21 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Рівне зі сходу.