24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про рух ворожих цілей.

Що відомо про атаку?

Насамперед слід наголосити на важливості дотримання правил власної безпеки. Відстежуйте загрозу для вашого регіону й перебувайте в укриттях у разі оголошення небезпеки. Бережіть себе!

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