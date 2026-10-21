24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про рух ворожих цілей.
Що відомо про атаку?
Насамперед слід наголосити на важливості дотримання правил власної безпеки. Відстежуйте загрозу для вашого регіону й перебувайте в укриттях у разі оголошення небезпеки. Бережіть себе!
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Реактивні БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину. Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс західний. Реактивний БплА південніше Чемерівців (Хмельниччина) курсом на Тернопільщину. Реактивний БплА південніше Вороновиці курсом на Вінницю. Реактивний БпЛА на Житомирщині в р-ні Мар'янівки курсом на Рівненщину. Реактивні БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини, курс на захід. Реактивний БпЛА на Клембівку на півдні Вінниччини, курс на захід. Реактивний БпЛА на заході Рівненщини, курс на Волинь. Реактивний БпЛА на півночі Івано-Франківщини, курс на Львівщину. Реактивний БпЛА на заході Рівненщини, курс на Волинь. Реактивний БпЛА на Кропивницький з півдня. Реактивний БпЛА курсом на Рівне зі сходу.
Реактивні БпЛА на заході Дніпропетровщини курсом на Кіровоградщину.
Ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
Реактивний БплА південніше Чемерівців (Хмельниччина) курсом на Тернопільщину.
Реактивний БплА південніше Вороновиці курсом на Вінницю.
Реактивний БпЛА на Житомирщині в р-ні Мар'янівки курсом на Рівненщину.
Реактивні БпЛА на півночі Київщини та Житомирщини, курс на захід.
Реактивний БпЛА на Клембівку на півдні Вінниччини, курс на захід.
Реактивний БпЛА на заході Рівненщини, курс на Волинь.
Реактивний БпЛА на півночі Івано-Франківщини, курс на Львівщину.
Реактивний БпЛА на заході Рівненщини, курс на Волинь.
Реактивний БпЛА на Кропивницький з півдня.
Реактивний БпЛА курсом на Рівне зі сходу.