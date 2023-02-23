Россияне хотели 20 февраля нанести ракетные удары по энергетической инфраструктуре Харькова. Об этом на брифинга рассказал заместитель главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. 24 Канал.

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Ракеты попадали в России

Захватчики запустили 11 зенитных управляемых ракет из Белгородской области. Однако по территории Украины попала только одна ракета. Остальные разорвались в воздушном пространстве России. Остатки упали в область, откуда запускали.

Вероятно, ракеты попадали от неисправности вооружения, которому, как уверяют оккупанты, "аналогов нет". Так же могла повлиять слабая обученность бойцов "второй армии мира".

Среди россиян – панические настроения

Громов отметил, что участились взрывы на территории России. При этом именно на объектах критической инфраструктуры. В результате распространяются панические настроения среди населения Белгородской области, которое уже понимает, как жить без электричества и отопления.

Ранее была информация о подобных самообстрелах в Воронежской и Курской областях.

Будет ли массирована атака 24 февраля

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что сейчас нагнетают ситуации из-за годовщины полномасштабного российского вторжения. оккупанты любят сакральные даты, поэтому все ожидают массированных ракетных атак.

Однако в разведке подчеркивают, что это не является чем-то чрезвычайным. Россия массированно атаковала Украину ракетами уже более 20 раз.