Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что сейчас происходит в Донецкой области

По словам аналитиков, в последние дни враг усилил активность на Новопавловском направлении. Из села Новый Комар штурмовые действия россиян направлены в сторону Новоочеретоватого и Днепроэнергии.

Противник применяет танки, но практически все были уничтожены Силами Обороны. Тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться,

– говорится в сообщении.

В DeepState добавили, что утром в четверг, 20 февраля, враг также проводил штурмы южнее поселка Бурлацкое, но FPV-дроны "разобрали на атомы" штурмовую группу россиян.

Важно! В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки 20 февраля на Новопавловском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в направлениях Константинополя, Раздольного, Новоочеретоватого и Привольного.

К слову, ранее стало известно, что российская оккупационная армия сократила количество штурмов на Покровском направлении. В то же время враг не отказался от общего стратегического плана выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей – в том числе и оккупировать Покровск.