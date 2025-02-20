Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что сейчас происходит в районе Покровска

Враг имеет общий стратегический план выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей – в том числе и оккупировать Покровск. По словам Виктора Трегубова, эти планы были "спущены" из Кремля, поэтому россияне их не оставляют.

В Кремле абсолютно все равно на то, какие потери во время этого понесут российские войска. Другое дело, что генералы понимают, что имеют определенный ограниченный ресурс, и они пытаются его использовать с какой-то эффективностью, поэтому они сейчас думают, как это сделать лучше и по крайней мере не сорвать всю операцию,

– пояснил представитель ОСУВ "Хортица".

Трегубов добавил, что определенным образом интенсивность боев на Покровском направлении снижается, однако это означает, что россияне пытаются перегруппировать силы. В дальнейшем оккупанты планируют продолжать атаки и продвигаться вперед, и Силы обороны знают об этом.

Мы не рассчитываем на то, что они прекратят наступление вообще, что они бросят попытки окружить Покровск, взять Часов Яр или прорваться за Оскол,

– подчеркнул Виктор Трегубов.

По словам военного, вопрос заключается лишь в том, какие потери понесет враг и как это скажется на его возможностях продолжать наступление.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 122 боевых столкновения. В частности на Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Котлино, Надиевка, Андреевка и Улаклы.