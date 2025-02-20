Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майора Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається в районі Покровська

Ворог має загальний стратегічний план вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей – зокрема й окупувати Покровськ. За словами Віктора Трегубова, ці плани були "спущені" з Кремля, тому росіяни їх не полишають.

В Кремлі абсолютно все одно на те, які втрати під час цього понесуть російські війська. Інша справа, що генерали розуміють, що мають певний обмежений ресурс, і вони намагаються його використати з якоюсь ефективністю, тому вони зараз думають, як це зробити краще і принаймні не зірвати всю операцію,

– пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Трегубов додав, що певним чином інтенсивність боїв на Покровському напрямку знижується, однак це означає, що росіяни намагаються перегрупувати сили. В подальшому окупанти планують продовжувати атаки та просуватись вперед, і Сили оборони знають про це.

Ми не розраховуємо на те, що вони припинять наступ взагалі, що вони облишать намагання оточити Покровськ, взяти Часів Яр або прорватися за Оскіл,

– підкреслив Віктор Трегубов.

За словами військового, питання полягає лише в тому, яких втрат зазнає ворог і як це позначиться на його спроможностях продовжувати наступ.

Нагадаємо, впродовж минулої доби на фронті зафіксували 122 бойових зіткнення. Зокрема на Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.