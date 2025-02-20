Найбільше боїв протягом доби було на чотирьох ключових напрямках – Покровському, Курському, Торецькому, Новопавлівському. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 20 лютого

На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Вовчанська та у бік Западного.

На Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки загарбників неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу Балки Журавки, Ямполівки, Колодязів, Макіївки та в напрямку Григорівки.

Росіяни атакують у бік Ямполівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог здійснив спробу йти вперед в районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку окупанти 4 рази атакували у районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Озарянівка, Торецьк та Леонідівка.

Ворог тисне на Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли.

Противник наступає у районі Андріївки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 17 атак в напрямках Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного.

Новий Комар перебуває під штурмами: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська 9 разів йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки та в районах Малих Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби ворог активних наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.

До слова, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1190 загарбників. Від початку вторгнення ворог втратив близько 863580 осіб, 10134 танків, 21112 бойових броньованих машин та іншу техніку.