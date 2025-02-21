Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Російські війська намагаються знищити логістику ЗСУ на Курщині, – DeepState

Де атакували російські війська

На Харківському напрямку минулої доби Сили оборони успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.

Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.

Ворог атакує на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.

Росіяни атакували п'ять разів на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, українські захисники успішно відбили дві ворожі атаки.

Чотири спроби окупантів просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.

Ворог намагався просунутися на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.

Росіяни тиснуть на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Тридцять чотири атаки відбили українські захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.

Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.

Ворог атакував на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.