Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Где атаковали российские войска

На Харьковском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили три атаки противника в сторону Волчанска и Западного.

Вчера на Купянском направлении состоялось семь боевых столкновений вблизи Загрызово и Петропавловки.

Враг атакует на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска остановили пять атак противника. Основные усилия оккупанты сосредотачивали в районах населенных пунктов Ямполовка и Колодязь.

Россияне атаковали пять раз на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении, вблизи Белогоровки, украинские защитники успешно отбили две вражеские атаки.

Четыре попытки оккупантов продвинуться вперед вблизи Васюковки и Часового Яра остановили украинские воины на Краматорском направлении.

Враг пытался продвинуться на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг десять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка.

Россияне давят на Торецком направлении: смотрите на карте

Тридцать четыре атаки отбили украинские защитники за прошедшие сутки на Покровском направлении. Наибольшую активность вражеские войска проявляют неподалеку населенных пунктов Луч, Покровск, Песчаное, Лысовка, Водяное Второе, Сергеевка, Надиевка, Богдановка, Серебряное, Андреевка, Улаклы.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя, Раздольного, Новоочеретуватого и Привольного оккупанты 12 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. Получили отпор.

Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед в районах Новоселки и Новополя.

На Ореховском направлении оккупационные войска совершили пять штурмов позиций наших войск в районах Новоандреевки и Степного.

Враг атаковал на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг активных действий за прошедшие сутки не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за прошедшие сутки провел 29 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 19 авиаударов, сбросил 25 КАБ и совершил 479 обстрелов по позициям украинских подразделений и населенных пунктах, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на Курском направлении: смотрите на карте

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.