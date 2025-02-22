Только за минувшие сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских воинов вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло пять российских атак. Силы обороны отбили штурмовые действия противника неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали семь раз и пытались вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполовка и Колодязи.

Ситуация на направлениях фронта 22 февраля / Карты Генштаба

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Васюковки.

На Торецком направлении враг 13 раз атаковал в районах Торецка, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

Враг атакует вблизи Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении украинские воины остановили 29 штурмовых действий россиян в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надиевка и Молодецкое.

Россияне штурмуют Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты совершили 5 атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

Оккупанты атакуют в направлении Константинополя: ситуация на карте

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил активных действий.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.

В Курской области россияне нанесли 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ. Кроме этого, осуществили 437 обстрелов, три из них из РСЗО. Украинским защитникам удалось отразить 15 штурмовых действий оккупантов.