Из них ориентировочно 7,5 тысяч погибло в попытках захватить украинские территории. Также есть те, кого взяли в плен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект Deep State.

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Какие потери России в Донецкой области

По данным аналитиков в Торецке потери россиян достигают 12 498 человек. Среди них – 4 002 погибшими, 8 451 были ранены. Еще 44 оккупантов, согласно обнародованной информации, на этом участке фронта удалось взять в плен.

В то же время в Белогоровке потери врага среди личного состава составили 3 013, из них 1 543 погибли, еще 1 455 получили ранения. Кроме того, отмечается, что на этом направлении удалось взять в плен 15 российских захватчиков.

В Часовом Яру россияне потеряли 4 880 оккупантов. Известно, что погибло 1 967 захватчиков, ранения получили 2 897 человек. Украинским силам в районе населенного пункта удалось пополнить обменный фонд на 16 россиян.

Бои за эти населенные пункты продолжаются. Они тяжелые и кровопролитные, но Силы Обороны Украины прилагают все усилия, чтобы сдержать (россиян – 24 Канал),

– говорится в сообщении.

К слову, российские войска зашли в село Новоочеретоватое, расположенное на территории Донецкой области, это подтверждают кадры, которые появились в сети. Враг усилил свою активность на Новопавловском направлении.