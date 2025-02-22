Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики обновили карту боевых действий ночью 22 февраля.
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Как изменилась ситуация на фронте: обновленная карта DeepState
По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись у Бурлацкого и в Улаклах, что в Волновахском районе.
Улаклы – это село Великоновоселковской поселковой общины. Расстояние до райцентра составляет около 31 километра. Заметим, что накануне, 21 февраля, аналитики сообщали о продвижении оккупантов возле Улаклов.
Враг продвинулся в Улаклах: смотрите на карте
Поселок Бурлацкое расположен в Комарской поселковой общине. Расстояние до районного центра составляет около 15 километров.
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Оккупанты продвинулись возле Бурлацкого: смотрите на карте