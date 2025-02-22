Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики оновили карту бойових дій вночі 22 лютого.

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Як змінилася ситуація на фронті: оновлена мапа DeepState

За даними аналітиків, російські загарбники просунулися біля Бурлацького та в Улаклах, що у Волноваському районі.

Улакли — це село Великоновосілківської селищної громади. Відстань до райцентру становить близько 31 кілометра. Зауважимо, що напередодні, 21 лютого, аналітики повідомляли про просування окупантів біля Улаклів.

Ворог просунувся в Улаклах: дивіться на карті

Селище Бурлацьке розташоване в Комарській селищній громаді. Відстань до районного центру становить близько 15 кілометрів.

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Окупанти просунулися біля Бурлацького: дивіться на карті