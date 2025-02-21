Наразі ворог просунувся біля Андріївки та Улаклів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Росіяни просунулися на Курщині, ЗСУ відновили позицію під Покровськом: мапа DeepState 20 лютого
Яка ситуація на Донеччині
21 лютого у мережі також з'явилися кадри, на яких росіяни несуть свій прапор у селі Новоочеретувате у Донецькій області. Це підтверджує ворожу присутність в населеному пункті, ситуація навколо якого постійно погіршується.
Аналітики також повідомляють, що останнім часом окупанти посилили активність на Новопавлівському напрямку. Зокрема, з села Новий Комар штурмові дії росіян направлені в бік Новоочеретуватого та Дніпроенергії.
Окрім цього, 19 лютого у DeepState повідомили, що військові російської армії окупували Дачне та Зеленівку. А також просунулися біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки та Баранівки.
Однак, Сили оборони продовжують давати мужню відсіч ворогу. Зокрема, тоді їм вдалося відкинути окупантів поблизу Малинівки.